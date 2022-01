Cecchetto: "Sto valutando se candidarmi a sindaco di Riccione"

“C'è bisogno di leggerezza, che è un antidoto tanto efficace quanto il vaccino. E’ per questo che sto valutando se candidarmi a sindaco di Riccione”. Lo dice all’Adnkronos Claudio Cecchetto, precisando che “mi hanno chiesto di impegnarmi nell’amministrazione del comune romagnolo, proponendo il mio nome per le elezioni che, Covid permettendo, ci saranno a giugno. Sono in una lista civica ma per ottenere il consenso – aggiunge il dj e produttore musicale - sarebbe necessario far parte di una coalizione assieme ad altre liste civiche”.

Cecchetto si sofferma sulla notizia della riapertura delle discoteche che con molta probabilità slitterà da oggi al 15 febbraio, provvedimento che sarà inserito nel decreto per l’emergenza Covid che uscirà sempre oggi dal Consiglio dei ministri. "Le discoteche – commenta - sono a rischio di estinzione ed è logico che molti del settore hanno cambiato lavoro, ma speriamo che il 15 sia la volta giusta. A Riccione - dove il dj è di casa fin dai tempi dell’Aquafan, negli anni ‘80 - le discoteche sono la specialità locale così come a Parma il prosciutto. I locali da ballo sono un capitolo importante dell’economia della capitale romagnola del divertimento, che è conosciuta in tutta Europa per le tendenze musicali e per le discoteche, scelte da tanti giovani che vengono fin qui dall’estero”.