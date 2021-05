Cecchi Paone: ''Tajani si scusi con tutte le coppie sterili, il suo è messaggio per voto a Lega''

''Quello che ha detto Tajani è un'offesa terrificante nei confronti delle tantissime coppie sterili. Dovrebbe scusarsi con tutte le coppie etero sterili che ha considerato coppie di serie b o inutili dal punto di vista del benessere della società''. Così all'Adnkronos Alessandro Cecchi Paone sulle dichiarazioni del coordinatore di Fi Antonio Tajani " durante la presentazione di una serie di iniziative pensate in vista della festa della mamma, dove ha detto che ''una famiglia senza figli non esiste''.

Per Cecchi Paone quello di Tajani è ''un autogol clamoroso. Se si informasse un attimo saprebbe che l'infertilità tra le coppie etero è un problema enorme. Con quelle parole (Tajani, ndr) -incalza il giornalista- ha offeso migliaia di coppie etero che non hanno figli considerandole famiglie non a tutti gli effetti. Se non escono fuori i forzisti di tradizione socialista, laica e liberale tanto vale che, chi vota Forza Italia, voti direttamente Lega. Il messaggio di Tajani è: 'votate Lega'''.

(di Alisa Toaff)