Cede cestello mentre potano albero in un golf club, 2 morti e 1 ferito nel milanese

Due operai, di 69 e 51 anni, sono morti e uno è grave dopo che la piattaforma dalla quale operavano per potare un albero ha ceduto precipitando a terra. I tre sono rimasti successivamente schiacciati dal cestello della gru. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 10 nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al Golf Club Le Rovedine, in provincia di Milano.

Gli operai sono caduti da un'altezza di circa 15-20 metri. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte sul posto.

Il ferito, un ragazzo di circa 25 anni, è stato portato in codice rosso al Niguarda e ha riportato trauma cranico, trauma toracico, trauma arti inferiori con fratture multiple, trauma arto superiore con frattura.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per l'incidente.

Da una prima ricostruzione, la piattaforma aerea utilizzata per la potatura si è spezzata e i tre uomini, alloggiati sul cestello. Il magistrato di turno Enrico Pavone ha disposto l'autopsia e il sequestro del macchinario sul quale sarà eseguita una perizia per accertare le cause del crollo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.