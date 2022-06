Celani (Acea): 'Realizziamo soluzioni innovative con nostro ecosistema'

(Red/Adnkronos)

“Acea crede molto nell’innovazione. In Acea parliamo di innovazione pragmatica. Realizziamo soluzioni innovative insieme al nostro ecosistema, fatto di startup, di centri di ricerca, di università”. Queste le parole di Silvia Celani, Head of innovation Acea, presente a Napoli per la seconda tappa dell’Acea innovation tour, che si è svolto ieri nel centro congressi della Stazione Marittima, nell’ambito del ‘Green Med Symposium’.

“Siamo qui oggi, nella seconda tappa dell’Acea innovation tour - ha aggiunto Celani - proprio perché abbiamo lanciato una challenge insieme alla Regione Campania al fine di trovare soluzioni innovative per lo sviluppo e il monitoraggio di una rete idrica intelligente. Siamo qui oggi per proporre soluzioni innovative e per raccontare le nostre esperienze di innovazione”.