30 settembre 2022. “Bisognerebbe poter mostrare i quadri che sono sotto i quadri”, diceva Pablo Picasso, e noi - cogliendo il suo invito - ci accingeremo a scoprire che cosa si cela dietro le “quinte” di Celestia, il capolavoro di Manuele Fior, uno dei più raffinati graphic novelist italiani.

Adattato e diretto da Matteo Tarasco, "Celestia" debutterà sul palco del Teatro del Giglio il 31 ottobre. “Immaginare di trasferire il suo tratto poetico e delicato dalle tavole di carta a quelle del palcoscenico è per me una sfida affascinante e nuova che intraprenderò con un gruppo di attrici, attori e collaboratori artistici di grande talento”, dice Tarasco. "Incarneremo con gli strumenti dell’arte teatrale le distopie poetiche di Manuele Fior che ricrea un mondo post-apocalittico ove gli esseri umani dopo una misteriosa invasione arrivata dal mare, si sono rifugiati su un’isola di pietra costruita sull’acqua più di mille anni fa: Celestia. Racconteremo la storia di due giovani - Pierrot e Dora – che, come Romeo e Giulietta, si oppongono all’ordine costituito per ricostruire un proprio ordine che possa contrastare il caos: una storia d’amore, amore per la vita, per la bellezza, per la libertà".

Fior è uno degli autori più amati e apprezzati nel nostro Paese e all’estero, tra i pochi italiani ad aver vinto il presti gioso Fauve d’Or di Angoulême, sarà al festival anche per presentare il suo nuovo e attesissimo graphic novel "Hypericon", che Coconin o Press porta in anteprima a Lucca.