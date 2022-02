Tra le richieste, quella di consentire ai sacerdoti cattolici di sposarsi e rimanere in carica

Il sinodo tedesco ha approvato un documento per chiedere al Papa un allentamento o un ripensamento del celibato obbligatorio per i sacerdoti. Tra le richieste, quella di consentire ai sacerdoti cattolici di sposarsi e rimanere in carica.