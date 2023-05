Celine Dion annulla concerti per malattia: salta tour mondiale

Celine Dion ha cancellato i concerti del suo tour mondiale per motivi di salute. La cantante canadese, 55 anni, ha ufficializzato le news con un comunicato diffuso su Twitter. L'artista è affetta da una patologia neurologica che provoca spasmi incontrollabili e condiziona ogni aspetto della vita quotidiana. "Sto lavorando molto duramente per recuperare in pieno le forze, ma andare in tour può essere molto difficile se non si è al 100%", dice la cantante. "Mi dispiace deludervi tutti ancora una volta. Non è corretto continuare a rinviare i concerti e, anche se questo mi spezza il cuore, la cosa migliore è cancellare tutto finché non sarò in grado di tornare sul palco. Voglio che sappiate che non sto mollando... Non vedo l'ora di rivedervi". A dicembre dello scorso anno Celine Dion ha reso nota la diagnosi relativa alla sindrome che "condiziona ogni aspetto della mia vita", le parole della cantante in un video diffuso 6 mesi fa. "Purtroppo questi spasmi condizionano ogni aspetto dalla mia vita quotidiana, a volte provocano problemi quando cammino e non mi permettono di usare le corde vocali come sono abituata a fare".