Censis: 14 milioni e mezzo di italiani usano Facebook per avere notizie

E' quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia

Sono 14 milioni e mezzo gli italiani che utilizzano Facebook per avere notizie, pari al 30,1% dei 14-80enni e con quote che raggiungono il 41,2% tra i laureati, il 39,5% nei soggetti con età compresa fra 30 e 44 anni, e il 33% delle donne. E' quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia.

In genere i social sono utilizzati dai cittadini italiani in combinazione con altre fonti informative ma ci sono, tuttavia, 4 milioni e mezzo di italiani che si informano solo sui social network e che sono particolarmente esposti alle fake news, che finiscono per influenzare la loro visione del mondo e condizionarne le scelte.