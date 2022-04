"La guerra in Ucraina, ma soprattutto la speculazione conseguente, ci sta portando ad avere difficoltà. Il lavoro che vogliamo portare avanti è quello di aiutare la filiera per non avere poi aumenti di prezzo che alla fine andrebbe a colpire i consumatori". Così il sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, a margine dell’iniziativa per la sigla dell'intesa con Philip Morris Italia a sostegno della filiera tabacchicola italiana.