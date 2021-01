Centinaio mostra Playmobil in Senato: "Conte come l'omino"

(Adnkronos)

"Avvocato Conte, lei è come l'omino Playmobil, che potevi trasformare come volevi, in tanti personaggi.. E' un premier per tutte le stagioni, vada a casa!''. Gian Marco Centinaio, senatore della Lega, interviene in Aula, e non risparmia bordate a Giuseppe Conte, invitandolo a rassegnare le dimissioni. Ad ascoltarlo, seduto al suo fianco c'è Matteo Salvini. Ad un certo punto Centinaio mostra in diretta tv un pupazzetto della Playmobil e lo paragona al premier accusandolo di essere il 're dei trasformisti'.

''Ascoltando il suo intervento alla Camera - sottolinea l'esponente leghista - mi è venuto un mente che quando ero bambino c'era un giocattolo dei Playmobil... Ecco, presidente, mi riferisco a questi omini di plastica'', dice Centinaio facendone vedere uno. ''E c'era una pubblicità 'Mille vite Playmobil' perché un omino poteva trasformarsi in tanti personaggi...''.