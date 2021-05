Centri commerciali contro chiusure nel weekend, saracinesche negozi abbassate

I centri commerciali d’Italia manifesteranno domani contro le chiusure nei weekend con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti dalle 11. Si tratta di una iniziativa che coinvolge i punti vendita dei 1.300 centri commerciali d’Italia e oltre 30.000 negozi e supermercati e che è stata promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione.

"Con questa iniziativa - si legge in una nota diffusa dalle associazioni - le sigle vogliono dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ricavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese". Sempre nella giornata di martedì 11 maggio, conclude la nota, una delegazione dei vertici delle Associazioni del commercio sarà presente a Roma per un confronto con alcuni esponenti politici sulla questione delle riaperture.