Centro: domani II congresso di Insieme, verso un riferimento unitario popolarismo cattolico

Al via domani a Roma il secondo congresso del partito di centro Insieme per riflettere con il mondo del popolarismo cattolico sulla necessità di una proposta politica in grado di intervenire sui bisogni del Paese con più solidarietà e senso della comunità. In contemporanea, sempre a Roma, un incontro dei Popolari in rete ed uno scambio di interventi tra i partecipanti ai due eventi. Obiettivo la formazione di un "riferimento unitario ed organico" che conservi "l’autonomia dei partecipanti", e "che rappresenti anzitutto uno spazio di impegno culturale, e quindi di elaborazione programmatica, con il chiaro obiettivo di favorire l’individuazione di scelte organizzative disponibili alle collaborazioni più ampie, inclusive ed efficaci sul piano politico".

"La crisi del sistema politico è segnalata dal crescente astensionismo cui nessun partito sembra prestare l’attenzione e la cura necessarie. La risposta non può che venire da un processo di ricomposizione sociale e politico in cui un ruolo costruttivo deve vedere impegnato anche il variegato universo politico di movimenti, associazioni, liste civiche e personalità, che si riconoscono nella comune radice culturale del popolarismo - si legge in una nota del Partito - Lo strumento può essere quello della partecipazione a un percorso comune da parte di tutti coloro che credono nell’impegno nella vita pubblica sulla base di una ispirazione cristiana, in grado di riassumere e valorizzare tutto il significato della lunga esperienza politica laica del popolarismo".

"La necessità di un impegno per la salvaguardia della Costituzione", è ribadita dal Partito insieme alla "partecipazione ad un processo di trasformazione del sistema politico italiano, che non può non trovare l’avvio con una riforma dei partiti, un impegno per la dignità del lavoro, la difesa delle conquiste di una Sanità universale e di una scuola aperta a tutti, una concreta attenzione al Mezzogiorno e alle aree più deboli costituiscono il primo quadro di riferimento di un’azione di rigenerazione in cui una originale ed autonoma presenza di chi, richiamandosi alla tradizione del popolarismo, ripropone la forza della cura per la Persona, la famiglia e le organizzazioni sociali intermedie".