Centro, domani il punto di vista di Follini: "Leader come Renzi e Calenda non aiutano"

"Mai come oggi il centro appare ai margini del gioco politico. E mai come oggi, invece, quello spazio di opinione si va allargando. La domanda è forte, eppure la risposta è debolissima". E' quanto scrive Marco Follini nel suo consueto 'Punto di vista', che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito dell'Adnkronos. "Con un briciolo di malizia - sottolinea Follini - si potrebbe anche osservare che ai destini del centro non hanno giovato, e non giovano, le personalità così forti, spigolose e caratterizzate che si stanno cimentando nell’impresa", e "parlo - aggiunge - di Renzi e di Calenda, prima di tutto".