Centro, domani Il punto di vista di Follini: "Primato cattolici in politica è stata eccezione"

"E se anche quell’eccezione è stata così importante, così suggestiva, e così significativa, non è affatto detto che possa mai tornare a proporsi come regola"

Si interroga sul primato dei cattolici nella politica italiana Marco Follini nel consueto 'Punto di vista' che sarà pubblicato domani alle 10 in agenzia e sul sito Adnkronos. Partendo dall'analisi di quello che è stata la Dc, Follini esamina l'attuale ribollire del mondo cattolico, che però, dice, "si ferma sulla soglia di un impegno politico comune". In fondo, ragiona, "il primato dei cattolici nella politica italiana è stato pur sempre un’eccezione. E se anche quell’eccezione è stata così importante, così suggestiva, e così significativa, non è affatto detto che possa mai tornare a proporsi come regola".