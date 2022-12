Centro Studi Borgogna presenta: “Il Procedimento Disciplinare: profili sostanziali e processuali”

Nuovo appuntamento: 19 dicembre 2022

Milano, 16 Dicembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo incontro, in programma lunedì 19 dicembre alle ore 18.00, presso la sede del Centro studi Borgogna, in via Borgogna 5, Milano, dal titolo “Il Procedimento Disciplinare: profili sostanziali e disciplinari”.

L’incontro –valido per gli oneri di formazione obbligatoria- si propone di passare in rassegna i principali aspetti della normativa in materia di procedimento disciplinare, analizzando nel dettaglio le fasi in cui questo è strutturato. In seguito alla riforma dell’Ordinamento della Professione Forense, con la l.257/2012, è stato infatti introdotto il nuovo Codice Deontologico Forense che ha stabilito gli obblighi e il potere disciplinare che l’art. 50 devolve presso i Consigli Distrettuali di Disciplina istituiti presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale. Tale procedimento, contemplato dal Regolamento n.2/2014 è avviato dalla notizia di reato che, tramite un esposto o una denuncia, viene comunicata al relativo Consiglio dell’Ordine ove il professionista è iscritto.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Interverranno in qualità di relatori: Antonino La lumia, Consigliere COA Milano e Presidente Nazionale Movimento Forense, Carlo Tremolada, Avvocato penalista (Studio Legale Arata & Associati) ed Enrico Giarda, Avvocato penalista, Consigliere COA Milano.

L’evento è gratuito ed è in corso di accreditamento presso L’Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso anche in diretta web sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna. La diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi.

Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com