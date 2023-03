Centro, Tassone (Ncdu): "Dc? Con Renzi e Zamagni si potrebbe, riconsegnando simbolo a Fondazione Sturzo"

La guerra per l’eredità della Democrazia Cristiana, nome e simbolo "è rappresentata da un insieme di schermaglie basate sul nulla" ed è indicativa del "fallimento della costituzione dell'unità dei cattolici in politica". "Io sarei per la ri-costituzione, ho firmato l'appello di Publio Fiore, che sta cercando di fare politica cristiana. Come è apprezzabile anche l'iniziativa di Cuffaro e Grassi. Ma ciascuno qui pensa al proprio ego e va per i fatti suoi; è un macello, non c'è progetto. Il mondo di patrimonio che nasceva con Sturzo e De Gasperi non vale più nulla. Il resto è ancillare della sinistra". Così Mario Tassone, segretario nazionale e fondatore del nuovo Cdu, nonchè ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Adnkronos commenta scontri, nuovi partiti e progetti che vorrebbero far rinascere la Balena Bianca, dalla Dc storica di Nino Luciani, alla Democrazia Cristiana di Antonio Cirillo e Fabio Desideri, dall'impresa di Publio Fiori al progetto di rinascita e dialogo fra conservatori e popolari del deputato Gianfranco Rotondi, eletto con Fdi, e Lorenzo Cesa, segretario nazionale di Udc.

Unica la soluzione: "Consegnare il simbolo alla Fondazione Sturzo per ritrovare la volontà di tornare ad essere tutti insieme", afferma l'ex sottosegretario di Stato. La 'Dc storica' del professor Nino Luciani, ricostituita ufficialmente, intanto ha però promesso battaglia sull’utilizzo del simbolo: "Fanno ricorso e poi? Non ci siamo, non siamo presenti!", rimarca. Potrebbe riuscire nell'impresa allora l'eletto Rotondi? "Vuole fare un partito di cattolici a servizio di Fdi. Come anche Cesa: "Che rimane di questo Scudo? Poco e niente...", risponde Tassone. E i pop in rete di Giuseppe De Mita? "Non commento. Non capisco cosa vogliano fare. Io non sono andato all'hotel Parco de' Principi anche se invitato. Non credo che sia un Movimento che ha futuro". Lei ha partecipato però all'iniziativa messa in campo dal Presidente dell'Internazionale Democristiana, Amine Gemayel e Vincenzo Speziali, lo scorso 9 febbraio, all'Istituto Sturzo: "Sì, io ero presente. Gemayel, in quanto presidente dell'Internazionale democristiana ci ha sollecitato ad unirci, anche perché le elezioni hanno dimostrato che lo Scudo Crociato, vale lo '0,...'".

Quali sono i progetti papabili per ricostituire allora una Dc dalle ceneri? "Il progetto di Stefano Zamagni è ottimo. Varrà per il futuro e i secoli a venire. Ma Zamagni è un intellettuale che non si sporca le mani, mentre la politica non c'è se non ci si sporca le mani. Inoltre, dato che al momento ognuno rappresenta se stesso, se neanche Zamagni con la sua autorevolezza riesce a trovare la sintesi per far ripartire, da un atto di generosità, un filone culturale e politico, siamo falliti tutti". E Renzi? "Fa politica...Tutto sommato con Renzi si potrebbe. E' una delle tante ipotesi. Ma se fa il Partito Unico con Calenda...Calenda purtroppo è Calenda, chiaramente anti-democristiano. Forse adesso con Schlein ci sarà chiarezza e si porrà fine alla confusione del Pd... De Gasperi e Togliatti, Moro e Berlinguer. Un Partito che ha costruito consensi solo nella gestione del potere, senza memorie storiche condivise. Vi rendete conto?". (di Roberta Lanzara)