Centrodestra: Buttiglione, "sarà europeo, parole Papa non contro intesa conservatori-Ppe"

"Non parlo più con i politici italiani, se li incontro per strada ci diciamo buongiorno e buonasera. Io guardo all'Europa. Il Partito popolare europeo c'è ed è probabile che si rafforzi con le prossime elezioni. Guardi la Spagna, Alberto Núñez Feijóo, è probabilmente il prossimo vincitore delle elezioni spagnole. Nell'Ue si profila la possibilità di un centrodestra europeo". Così Rocco Buttiglione, ex segretario del Ppi, risponde interpellato dall'Adnkronos su trame e giri di telefonate centriste dopo la morte di Silvio Berlusconi in cooptazione di Fi per una ricostituzione in patria di un partito popolare: "Immagino che Fi confluisca maggioritariamente in Fdi - afferma - sarebbe occasione per Meloni anche di diluire gli elementi nostalgici che si è portata dietro. Sarebbe tra l'altro, una operazione simile a quella che ha fatto Aznar in Spagna tanti anni fa".

Buttiglione, annunciando con orgoglio il conferimento che riceverà a Vienna, il prossimo 23 giugno, del prestigioso premio Thomas More e la pubblicazione per l'occasione di "un mio libro ''Europa, un nuovo inizio' che è una proposta di rilancio ideale di un Ppe", spiega: "I vecchi sovranisti sanno che non si può uscire dall'Ue. Ma dicono di volere una Europa migliore. Succede cosi con Vox in Spagna, Meloni in Italia, con il partito dei contadini in Olanda ed anche in Svezia, in Finlandia, in Germania. La tendenza è chiara si sta profilando la possibilità di un centrodestra europeo anche perché l'alleanza socialisti-democristiani non fa maggioranza.". "Credo che Meloni stia anche lavorando per convincere Salvini a mollare i suoi alleati europei di adesso, che sono Marine Le Pen e la Afd, ad andare non tanto nel Ppe, (anche se sarebbe meglio ma è più difficile) quanto con lei nel gruppo conservatore riformista. In tal modo - rileva il politico - si formerebbe una destra unita europea e verrebbero isolati gli elementi nazisti dell'Afd (non che tutti lo siano, ma ci sono e non riescono a buttarli fuori). E' una operazione che potrebbe portare a un nuovo tipo di governo delle istituzioni europee".

Secondo il professore di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee presso la Pontificia Università Lateranense, "in questo quadro si inserisce anche la situazione italiana: C'è stato un momento in cui Berlusconi ha pensato di fare di Fdi un partito vero. Poi però ha rinunciato perchè aveva bisogno di uno strumento più agile, vista la sua situazione giudiziaria. Adesso mi pare tardi organizzare Fi come partito, anche perché Meloni, muovendosi intelligentemente verso il centro, ha eroso molto dello spazio per loro possibile, anche in sede europea". Piuttosto, potrebbe far gioco a Meloni il fatto che "Tajani in Europa ha una quotazione buona e tutti ne hanno stima. Il gruppo conservatore riformista si formerà infatti in modo da rendere possibile una sua alleanza con il Partito popolare. Se il processo andrà in porto, i popolari governeranno la prossima fase dell'Europa riprenderanno in mano il progetto originario che si è fermato per una ventina d'anni, rifaranno i trattati in dialogo con i socialisti e tutti gli altri per arrivare finalmente ad una Europa politica".

C'è chi afferma che il messaggio del Santo Padre Francesco ai membri del gruppo del partito popolare europeo nel Parlamento europeo, lo scorso 9 giugno, "è un no alla possibilità di avvicinamento in Europa tra i conservatori e i popolari". Lei cosa ne pensa? "Il discorso del Pontefice lo ho letto ma mi pare che inviti a riprendere il grande progetto europeo; il che implica un cambiamento - risponde Buttiglione - L'Europa degli ultimi 20 anni è stata retta da una doppia maggioranza: sulle questioni economiche, democristiani e socialisti; sulle questioni ideali, socialisti e sinistra. L'Europa per questo è finita nel vicolo cieco in cui si trova. Dal mio punto di vista il Papa non lancia un messaggio per un partito e neanche per un partito cattolicamente ispirato, ma per un modo di fare politico che sia cristiano, che contrasti la politica fatta di scambio di ingiurie, in cui l'avversario deve essere per forza fascista o comunista, in cui il dialogo - conclude - è squalificato come inciucio". (di Roberta Lanzara)