Centrodestra, Calderoli in piazza del Popolo: "Ce la facciamo a vincere"

Roma, 22 set. - (Adnkronos)

(Sil/Adnkronos)

Da Pontida a piazza del Popolo il senatore memoria storica della Lega Roberto Calderoli arriva accolto da una folla di sostenitori con le bandiere in fila per un selfie. Indosso una maglietta blu con il 25 sulle spalle, quello di settembre. "Ce la facciamo a vincere - dice all'Adnkronos - finalmente gli italiani potranno decidere democraticamente con il voto chi li governerà, contrariamente al passato dove chi vince non governa, governa chi perde. La crisi morde, facendo campagna elettorale ho incontrato famiglie e imprese che non resisteranno un mese e dieci giorni, prima dell'insediamento del nuovo governo: è necessario un intervento immediato con almeno 30 miliardi per far superare loro questo periodo".