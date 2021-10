Centrodestra, domani 'il punto di vista di Follini': "Vento a suo favore ma sopravvaluta se stesso"

"Inebriato dal vento popolare che soffia a suo favore e dalla confusione che regna nel campo avverso", il centrodestra "sopravvaluta se stesso e sottovaluta i suoi problemi". E' l'analisi di Marco Follini contenuta ne "Il punto di vista di Follini", che sarà pubblicato integralmente domani alle 10 dall'Adnkronos e sul sito dell'agenzia. Secondo Follini 'la crisi del sistema politico è ovviamente trasversale" ma "batte in queste ore soprattutto alle porte del centrodestra". Ecco allora che piuttosto che dare per scontata la propria affermazione il centrodestra dovrebbe cercare di capire "come può migliorare il valore della propria proposta" e "imparare a mettersi in discussione".