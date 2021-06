Centrodestra, Fontana: "Unito anche senza Meloni"

"Il centrodestra può essere unito sia che la Meloni faccia parte della federazione, sia che non ne faccia parte". L'importante "è che tutti si presentino agli elettori con valori e idee comuni e che le portino avanti in modo coeso. Il resto non conta". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a 'La Stampa'. Secondo Fontana, la manifestazione di ieri della Lega a Roma "è la dimostrazione che c'è gente che crede in noi, che c'è gente che ha voglia di percorrere insieme la strada che abbiamo tracciato e che vuole farlo concretamente. È una piazza che vuole tornare a vivere".