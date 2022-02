Centrodestra, Meloni: "Con Salvini non è una banale incomprensione"

Per la leader di Fratelli d'Italia "se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l'alleanza di governo con Pd e M5S è un problema di posizionamento politico"

"Con Savini non c'è una incomprensione banale, sarebbe molto più facile. Io ho posto pubblicamente un tema, io lavoro per un centrodestra forte, orgoglioso, che non ricorre le sirene della sinistra. Su questo purtroppo non abbiamo la stessa posizione. Penso che nessuno ha lavorato all'unità del centrodestra più di Fratelli d'Italia, siamo gli unici che sull'alleanza non hanno un piano B". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5, sottolineando che "Fratelli d'Italia andrà al governo solo con il centrodestra. Per noi l'unità è fondamentale. Ma se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l'allenza di governo con Pd e M5s è un problema di posizionamento politico".

Nel centrodestra "io ho sempre lavorato per l'unità, ma un chiarimento politico serve", ha aggiunto.

Passando al tema del Covid, Meloni ha ribadito che "l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Così inizia la nostra Costituzione. Eppure, da oggi, chi non ha il lasciapassare del 'Governo dei migliori' imposto dal Palazzo, non ha il diritto di lavorare. No, non è normale. Fratelli d’Italia continuerà a battersi contro questo Green Pass discriminatorio e inutile a combattere la pandemia di Covid".