"Il centrodestra è da rifondare, è quello a cui lavoro io da oggi. Nulla è perduto". Così Giorgia Meloni, in una diretta Facebook. Dobbiamo arrivare "a non essere più guardati dall'alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa", dice ancora il presidente di Fdi, spiegando che il centrodestra "polverizzato in Parlamento resta maggioranza nel Paese".