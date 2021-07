Centrodestra, Meloni: "Vedo miopia"

"Gli attacchi nel centrodestra? Non so se sono trabocchetti, io ho visto soprattutto miopia, ci sono milioni di italiani che vogliono il centrodestra al governo insieme, che lo vogliono legato e forte, non vedo sempre questo, quando vedo partiti alleati che plaudono al Pd perché attacca un nostro esponente...". Così Giorgia Meloni, a margine della presentazione del suo libro a Roma, sui rapporti nel centrodestra. "Confido che si possa lavorare per risolvere, ma noi siamo stati sempre ai patti", sottolinea la leader Fdi.

Poi, a chi gli chiede dei rapporti nel centrodestra, dopo la vicenda Rai, Meloni risponde: "Quello che è successo ha lasciato un segno, quello che possiamo fare continueremo a farlo".