Centrodestra, Salvini: "Litigi e polemiche di troppo, io lavoro per unità"

"A livello nazionale è vero che c'è qualche litigio e qualche polemica di troppo. Io lavoro per unire" Lo ha detto Matteo Salvini al Tg1. A breve ci sarà un vertice tra i leader del centrodestra per sciogliere ogni nodo sul tavolo? ''Per me anche subito'', taglia corto il leader della Lega dando la sua disponibilità a incontrare nell'immediato gli alleati.

"La Lega ha fatto passi indietro in diversi Comuni, pur di arrivare all'unità spero che anche tutti gli altri amici abbiano la stessa disponibilità, perché tra pandemia, guerra, inflazione e crisi economica c'è poco tempo per litigare e tanto per costruire', ha poi spiegato parlando delle elezioni amministrative.