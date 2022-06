Centrodestra, Salvini: "Vertice? Pronto a incontro anche domani"

“Per me l’incontro si può fare anche domani, non è possibile perdere in città importanti perché il Centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, sul tema del chiarimento nel centrodestra, dopo il voto di ieri. Poco fa era stata Giorgia Meloni a sollecitare il vertice, dicendo "parliamoci subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato".