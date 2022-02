Centrodestra, Tajani: "Deve essere riformato"

"Come centrodestra governiamo la maggior parte delle regioni, l'alleanza non è un monolite, ci sono realtà differenti". Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di Rtl 102.5. "Il centrodestra deve essere riformato prima delle prossime politiche, dobbiamo offrire una prospettiva di governo dal 2023", sottolinea Tajani aggiungendo che "sono stati fatti tanti passi avanti, nessuno più nel centrodestra pensa a uscire dall'euro e dalla Ue" con riferimento al centrodestra e alla Lega in particolare.

"Alleanze al centro? Mi pare che in Italia il centro ci sia già e sia Fi", sottolinea poi rispondendo a chi gli chiede delle nuove formazioni di centro e delle prossime alleanze. "Noi - afferma - cresciamo nei sondaggi, cresce il nostro consenso".

"Noi abbiamo deciso di anteporre ai nostri interessi, gli interessi dei cittadini, quando qualcuno annega in mare mi chiedo che tessere di partito ci siano", dice ancora Tajani. "Finita la tempesta si torna alla normalità", dice con riferimento al governo.

Tema covid. "Se gli scienziati ci dicono che la crisi pandemica continua a decrescere, allora restituire spazi di libertà ai cittadini mi sembra fattibile", dice rispondendo a chi gli domanda se il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza si possa pensare a fermare le restrizioni anti-covid.

Quanto all'eutanasia, "non sono d'accordo, penso che nessuno abbia il diritto di togliersi la vita e di toglierla a qualcuno, anche se si soffre", dopo lo stop della Consulta al quesito referendario sul tema del fine vita. "E' un tema divisivo - sottolinea - che riguarda le coscienze, l'Italia è divisa. Io non penso che sia una priorità per gli italiani".