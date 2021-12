Ceramiche Refin, il grès porcellanato che cambia ogni prospettiva

Milano 3 dicembre 2021. Presente sul mercato dal 1962 e parte del gruppo Concorde, Ceramiche Refin è l’azienda emiliana che dà forma a collezioni di grès porcellanato che traggono ispirazione dallo charme di materiali quali pietra, legno, cotto o marmo. Una ricercatezza che trova applicazione in contesti residenziali come in uffici e in grandi spazi outdoor. L’attenzione verso l’eco-sostenibilità e il Made in Italy sono prerogative fondamentali della filosofia aziendale.

Ceramiche Refin dispone di una capacità produttiva di 8 milioni di mq all’anno, resa possibile da risorse tecniche all’avanguardia e moderni strumenti per la realizzazione delle grafiche e delle attività di post-lavorazione. Propone il miglior gres porcellanato, che oltre a riflettere una ricercatezza sul piano estetico, si distingue anche per le sue caratteristiche tecniche: resistenza ad urti, scalfitture e abrasione. È poi antigelivo, idrorepellente e resistente ad agenti chimici.

Il Made in Italy non rappresenta soltanto una questione di stile, ma è un vero e proprio modello produttivo che unisce tradizione manifatturiera, storia italiana ed etica del lavoro. Tutti i processi di lavorazione, inoltre, avvengono nel completo rispetto dell’ambiente.

Le collezioni di Ceramiche Refin interpretano ogni progetto d’arredo e sono pensate per numerosi ambienti: case private (con pavimenti bagno, pavimenti cucina, piastrelle per zona notte o zona giorno), uffici, negozi, retail & hospitality o spazi espositivi. Traggono ispirazione dalle texture e dalle sfumature di numerosi materiali e spaziano dal gres porcellanato effetto marmo, a quello effetto legno.

Analizzando in dettaglio il catalogo, troviamo Play, la collezione formata da una palette di sei colori matt: White, Grey, Graphite, Black, Beige e Greige. Perfetta per pavimentazioni e rivestimenti a parete, amplifica i volumi e dà l’idea di trovarsi in un involucro omogeneo.

River è invece la collezione di gres porcellanato effetto pietra che trae ispirazione dalla forza erosiva dell’acqua. Nei punti in cui la pietra emerge l’effetto è materico e strutturato, mentre dove è immersa viene levigata e acquisisce un aspetto più elegante e delicato.

Chi sceglie poi Cortina sarà conquistato da un grès effetto legno che rilegge la montagna in chiave moderna. Prende spunto dalle antiche baite alpine. Reinterpreta la ricerca e la selezione delle doghe migliori di legni, dando vita a un raffinato equilibrio di essenze. Le colorazioni esaltano la varietà e la naturale ricchezza del materiale.

Quanto ad Affrescati, è la linea che offre un’originale ed eclettica interpretazione del patrimonio artistico italiano racchiuso nella tradizione delle decorazioni murarie. Dopo la vittoria del prestigioso #MetropolisLikes award, si è aggiudicata anche Archiproduct Design Award 2021, premio annuale che celebra le eccellenze mondiali del design.

Ceramiche Refin offre infine soluzioni per ambienti outdoor: spazi commerciali, piscine o giardini. Le piastrelle da esterno OUT2.0 sono resistenti a carichi e sollecitazioni e possono essere posate su terreno e ghiaia, con collante tradizionale o con l’ausilio di supporti.

Scegli Ceramiche Refin, la ricercatezza di un grès porcellanato Made in Italy ed ecosostenibile!

