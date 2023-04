CeramicStore.eu, lo specialista del bagno con oltre 15.000 soluzioni d’arredo dei top brand del settore

Milano, 25 aprile 2023 - Quanti sono alla ricerca di arredi e accessori moderni, dedicati all’allestimento del proprio bagno, possono approfittare della proposta di CeramicStore.eu. Il catalogo del negozio digitale annovera oltre 15.000 prodotti, dai sanitari sospesi agli specchi, espressione di marchi autorevoli e apprezzati. A ciò s’aggiungono vantaggiose riduzioni, spedizioni celeri e consulenze tecniche su misura, fornite da un team di esperti.

La maggior parte degli articoli che figurano nell’offerta di CeramicStore.eu è realizzata in Italia ed è disponibile in pronta consegna. Per quanto riguarda le alternative, possiamo ricordare mobili bagno, vasche da bagno, box e piatti doccia, sanitari filomuro, specchi ingranditori, lavabi da incasso e numerosi accessori bagno , come appendini, dispenser di sapone e cestini portabiancheria.

Fiore all’occhiello della proposta è la sezione interamente riservata ai termoarredo da bagno e ai radiatori decorativi di design. Si tratta di irresistibili oggetti d’arredo, capaci di impreziosire l’ambiente in cui vengono collocati e di stupire grazie ad affascinanti grafiche ad alta definizione.

Gli arredi, così come i fornitori, sono selezionati accuratamente. I brand che figurano in catalogo, non a caso, rappresentano un autentico punto di riferimento del settore dell’arredo bagno. Alcuni esempi? Ideal Standard, Geberit, Bossini, Catalano, Ares, Althea e ARTIS Rubinetterie, solo per ricordarne alcuni.

I tecnici specializzati di CeramicStore.eu sono disponibili in ogni momento, dalla fase di selezione al post-vendita, per fornire consigli e assistenza tecnica. Il team del customer care è accessibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail, chat online e WhatsApp. Senza dimenticare la sezione “FAQ” del portale, dove s’incontra una risposta rapida ai quesiti più frequenti.

Durante gli anni d’attività, l’azienda italiana ha tagliato importanti traguardi. È infatti presente nella classifica “Le stelle dell’e-commerce 2022”, realizzata da Corriere della Sera con Statista. In più, a conferma della soddisfazione del pubblico giungono gli oltre 2.600 feedback certificati da Recensioni Verificate.

Le spedizioni sono affidate a corrieri con comprovata esperienza, quali Bartolini, GLS, Fercam e Susa Trasporti. Al fine di scongiurare spiacevoli inconvenienti, sono utilizzati packaging su misura per ogni tipologia di prodotto. Anche al momento del pagamento la sicurezza è una prerogativa imprescindibile. Le modalità previste sono carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno e opzioni rateali con Soisy e Scalapay.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intera offerta. A ciò si uniscono promozioni periodiche, che scandiscono il calendario dell’e-commerce ed una sezione “Outlet”. Qui, infine, sono raccolti articoli di arredobagno e riscaldamento con sconti fino al 70%.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency