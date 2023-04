E' accaduto a Vignole di Arco. Le due donne ricoverate in terapia intensiva

Prima tenta di uccidere due sorelle e poi si suicida. E' accaduto a Vignole di Arco, in Trentino nella notte quando un 43enne ha cercato di uccidere le due donne, una delle quali sembra essere una sua ex compagna. L'uomo poi si è tolto la vita. Le due donne sono ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Santa Chiara a Trento. Indagano i Carabinieri.