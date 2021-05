Certificati bianchi, il 26 maggio la conferenza Fire

L'evento di riferimento dedicato alle novità, all'evoluzione e alle opportunità legate al meccanismo dei certificati bianchi si terrà in modalità webinar

Il 26 maggio, dalle 10 alle 13, si terrà la conferenza Fire 'Certificati bianchi: Titoli di efficienza energetica a portata di mano'. Anche quest'anno, l'evento di riferimento dedicato alle novità, all'evoluzione e alle opportunità legate al meccanismo dei certificati bianchi si terrà in modalità webinar (http://www.certificati-bianchi.com).

Nel workshop si farà il punto con le istituzioni di riferimento sul nuovo decreto: cosa cambia in termini di obiettivi, progetti ammissibili, procedure e opportunità, mercato. Non mancheranno esempi di interventi e proposte per sfruttare le opportunità aperte dalle nuove regole.