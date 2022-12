Cgil prima volta in udienza, Papa Francesco: "Fate rumore per i senza voce"

Debutto Cgil in Vaticano. Per la prima volta infatti, la confederazione di Corso Italia viene ricevuta in udienza dal Papa nella grande e imponente sala Nervi. Un evento storico, ma preceduto da una lunga marcia di avvicinamento al mondo cattolico e a quello dell'associazionismo che dal tema sulla pace nel mondo ha finito per trovare un terreno comune, "una grande consonanza", con laici e cattolici su quella 'rivoluzione culturale e trasformazione sociale' con cui costruire, per il sindacato guidato da Maurizio Landini, un nuovo modello di sviluppo. Circa 5 mila delegati, dunque, tra attivisti e dirigenti, hanno partecipato all'incontro con Papa Francesco; nessuna bandiera, nessun simbolo di appartenenza sindacale, solo un fazzoletto rosso e giallo al collo di ognuno.

E Landini, completo blu e cravatta in tinta, emozionato, nonostante avesse già incontrato il papa in un'udienza privata nel 2019 appena dopo la sua elezione in Cgil , ha presentato il nuovo 'manifesto' del sindacato: "un sindacato di strada e costruttori di pace", ha detto tratteggiando le linee "dell’impegno comune e del percorso che possiamo fare insieme, laici e cattolici, per cambiare una società fondata sulla competizione, l’egoismo, lo sfruttamento, le tante forme di solitudine, per affermare, invece, il valore dell’eguaglianza, della differenza di genere, della fratellanza e del riconoscimento delle diversità quale fondamento dell’eguaglianza stessa".

Una richiesta che ha trovato subito accoglienza nelle parole di Papa Francesco accolte e sottolineate da fragorosi e scroscianti applausi della platea. "Bravo quel ragazzo", ha esordito a sorpresa il Santo Padre prima di lanciarsi in una appassionata difesa della missione di un sindacato. "Fate rumore. Il sindacato è chiamato ad essere voce di chi non ha voce", ha detto sollecitando, applauditissimo, "l’attenzione per i giovani, spesso costretti a contratti precari, inadeguati e schiavizzanti".

Il precariato, dunque, tema centrale per la Cgil e per Landini che accusa "l'attuale modello economico e sociale di aver svalorizzato il lavoro": "troppo lavoro precario, caporalato, lavoro nero, sfruttamento ed una disoccupazione che cresce per giovani e donne, soprattutto al Sud che mortifica la speranza nel futuro", aveva scandito poco prima, il leader di Corso Italia. Riflessioni in sintonia con il pensiero del Pontefice che ha puntato il dito sulla "necessità di umanizzare il lavoro".

"Anche in questo caso, il sindacato può fare opera di prevenzione, puntando alla qualità del lavoro", ha proseguito Papa Bergoglio invitando il sindacato "ad essere 'sentinelle' del mondo del lavoro, generando alleanze e non contrapposizioni sterili". Perchè, ha proseguito, "la gente ha sete di pace, soprattutto in questo momento storico, e il contributo di tutti è fondamentale. Educare alla pace anche nei luoghi di lavoro, spesso segnati da conflitti, può diventare segno di speranza per tutti. Anche per le future generazioni".

Conflitti ma anche " troppi morti, mutilati e feriti nei luoghi di lavoro e ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l’intera società", ha ammonito ancora il Santo Padre dando voce all'appello della Cgil a "fermare la strage di morti". Ma "più che contarli al termine di ogni anno dovremmo ricordare i loro nomi, perché sono persone e non numeri. Non permettiamo che si mettano sullo stesso piano il profitto e la persona",ha invitato ancora Papa Francesco tra un diluvio di applausi della platea.

E poi il passaggio di Papa Bergoglio sulle donne, salutato dai 5mila delegati con un tifo da stadio. "Perché una donna deve guadagnare meno di un uomo? Perché una donna appena la si vede ingrassare la mandano via? Perché si devono ritardare le scelte di vita a causa di una precarietà cronica? Perché i lavori più usuranti sono ancora così poco tutelati? Troppe persone soffrono per la mancanza di lavoro o per un lavoro non dignitoso: i loro volti meritano l’ascolto e l’impegno sindacale", si è chiesto ancora retoricamente ricordando come tutto questo componga quella "cultura dello scarto" che si è insinuata nelle pieghe dei rapporti economici, ha "invaso il mondo del lavoro" e la si riscontra "là dove la dignità umana viene calpestata dalle discriminazioni di genere".

E in questa epoca che, ha "deluso le aspettative di giustizia in ambito lavorativo" serve, ha proseguito Papa Francesco, "ripartire dal valore del lavoro" perchè "lavorare permette alla persona di realizzare sé stessa, di vivere la fraternità, di coltivare l’amicizia sociale e di migliorare il mondo". Proprio quel nuovo "umanesimo" sollecitato da tempo dalla Cgil: "un cambiamento profondo fondato su un diverso e gioioso rapporto tra uomo e natura, non sulla logica del mercato e del profitto, ma sul superamento dello sfruttamento dell’uomo", è l'appello di Landini. Che per la guerra in Ucraina ha invocato "un cessate il fuoco almeno nel periodo di Natale cattolico e in quello ortodosso, per conquistare un negoziato". (di Alessandra Testorio)