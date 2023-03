Chainlink approda su Base

Con una scelta che avrà sicuramente delle ripercussioni sui mercati digitali, Chainlink batte i rivali sul tempo ed entra a far parte del nucleo di servizi già disponibili su BASE, il layer 2 Ethereum gestito da Coinbase. La piattaforma, attore di rilievo dell’ecosistema Ethereum, è attualmente in fase di sperimentazione, con gli sviluppatori che sperano di poter presto rilasciare sul mercato la versione definitiva. Gli obiettivi principali della partnership sono l’ottimizzazione e l’abbassamento dei costi per gli investitori.