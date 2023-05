Champagne, record sulle spedizioni per gli Stati Uniti

Spedizioni globali: le più alte negli ultimi 15 anni per un valore di 6,6 miliardi. Stati Uniti il primo mercato di esportazione.

Nel 2022, le spedizioni di Champagne negli Stati Uniti hanno raggiunto un valore di quasi 1 miliardo di dollari su un totale di 33,7 milioni di bottiglie, un calo marginale rispetto ai volumi del 2021, che furano da record assoluto.

Il Comité Champagne riporta anche i dati sulle spedizioni globali di champagne nel 2022, le più alte degli ultimi 15 anni, per un totale di 325,5 milioni di bottiglie, per un valore di oltre 6,6 miliardi di dollari/5,33 miliardi di sterline. "Questa è una prova del dinamismo del mercato dello Champagne sia in termini di volume che di valore", ha dichiarato Gaëlle Egoroff, Direttrice Protezione e Promozione del Comité Champagne.

In particolare, gli Stati Uniti rimangono il primo mercato di esportazione dello Champagne in tutto il mondo, al di fuori della Francia. Nel 2022, i volumi statunitensi hanno raggiunto i 33,7 milioni di bottiglie spedite con un calo dell'1,1% rispetto alle cifre del 2021. Il calo marginale è dovuto alla massiccia domanda globale di Champagne nel 2022, unita alle difficoltà nel soddisfare tali richieste negli Stati Uniti.

Anche i produttori di Champagne hanno goduto di un generoso 2022, sia in termini di qualità che quantità di uva. Tuttavia, il cambiamento climatico continua a incombere sui raccolti futuri. "Il futuro non è prevedibile, ma possiamo prepararci". A tal fine il Comité Champagne ha aumentato il budget annuale del 50% fino al 2025. Tutto ciò permetterà i programmi di ricerca, sviluppo e sostenibilità, rafforzando al contempo gli obiettivi fondamentali.

Adnkronos - Vendemmie