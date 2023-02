E' in programma domani, martedì 21 febbraio, la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Eintracht Francoforte e il Napoli. Il match, che sarà giocato dalle 21 al Deutsche Bank Park di Francoforte, sarà trasmesso in tv su Canale 5 e in streaming su Infinity. La partita sarà inoltre trasmessa da Sky (Sky Sport Uno - canale 201 e Sky Sport 4K - canale 213 e in streaming su SkyGo e Now.