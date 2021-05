Champions League, finale in diretta: City-Chelsea 0-0

Manchester City e Chelsea in campo a Oporto per la finale di Champions League.

La sfida tutta inglese per il titolo di campione d'Europa inizia a ritmo altissimo. Sterling al 6' ha una palla d'oro su lancio di Ederson ma non trova la conclusione nell'area del Chelsea. I blues, dopo il pericolo scampato, prendono in mano il match. Dall'altra parte, Werner nel cuore dell'area al 9' non trova la palla da ottima posizione. L'attaccante tedesco ha un'altra chance colossale al 14', ma spreca ancora: destro strozzato, Ederson blocca. I londinesi giocano in scioltezza, al 17' Kantè ha l'opportunità di colpire di testa: mira sbagliata, palla fuori.