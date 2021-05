Champions League: Manchester CIty vincente per uno scommettitore su due l'impresa del Chelsea al Do Dragao a 2,70

La squadra di Guardiola conquista il 50% delle giocate per la finale di Porto e su Planetwin365 la vittoria nei 90 minuti regolamentari è a 1,92. Occhi puntati sul Var: l'arbitro Lahoz alla review pagherebbe 3,05, un rigore a una delle due squadre si gioca a 2,69.

Roma, 28 maggio 2021 – Venti giorni fa è stato il Chelsea a strappare la vittoria, rinviando la festa Premier del Manchester City e consolidando il quarto posto in campionato. Stavolta a Tuchel e i suoi servirà un'impresa ancora più grande per ribaltare le attese di analisti e scommettitori sulla finale di Champions League. Il duello al Do Dragao di Porto, in programma domani sera, si apre con previsioni nette sul tabellone Planetwin365: l'«1» dei Citizens alla prima finale della loro storia si gioca a 1,92 ed è stato scelto nel 50% delle giocate, mentre i Blues, dati a 4,44, si fermano al 22% di preferenze. Poco più alta la scelta sulla «X» al 90', al 28% e quota a 3,40. Ampio anche il divario nelle scommesse sul vincente, che tengono conto di eventuali supplementari e rigori: in questo caso il City viaggia a 1,47, per il Chelsea si sale a 2,70.

Occhi puntati sul Var dopo l'accesa sfida in campionato di inizio mese: la possibilità che l'arbitro spagnolo Lahoz consulti la review è offerta a 3,05, e spiccano anche le quote su un rigore o un'espulsione nel corso dell'incontro, ipotesi rispettivamente a 2,69 e 4,55. A proposito di penalty, Sergio Aguero ha un conto in sospeso dopo averne sbagliato uno nella sfida di campionato dell'8 maggio: è proprio lui la prima scelta sul tabellone dei marcatori, dove la sua firma sulla finale si gioca a 2,85. Per i Blues le quote puntano su Timo Werner, a 4,00; tra i maggiori indiziati al gol anche Sterling (3,50), Ziyech e Pulisic (entrambi a 4,50). Complessivamente, gli analisti di Planetwin365 puntano su una partita con meno di tre reti e lanciano l'Under 2,5 a 1,64, mentre per l'Over si sale a 2,21.

