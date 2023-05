Champions League,nuova tappa del progetto Planet ChampiONs:due tifosi a casa Brocchi per tifare Milan e Inter

Prosegue l'iniziativa sviluppata da Planetwin365.news e Operazione Nostalgia: due supporter (uno rossonero, uno nerazzurro) assisteranno al primo round della semifinale in compagnia dell'ex centrocampista, protagonista nel derby del 2003

Roma, 8 maggio 2023 – Una semifinale storica per tutti i tifosi, ma particolarmente memorabile per due di loro che, mercoledì sera, assisteranno al primo round tra Milan e Inter in Champions League a casa di Christian Brocchi. Questo il nuovo appuntamento di Planet ChampiONs, l’iniziativa editoriale con focus sulle emozioni della massima competizione europea, sviluppata da Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment - SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio.

I due brand hanno scelto nei giorni scorsi due followers di Planetwin365.news, uno tifoso del Milan, l’altro dell'Inter, che guarderanno il match in compagnia di un calciatore che venti anni fa ha vissuto in prima persona il derby europeo. Brocchi scese infatti in campo nelle semifinali del 2003 tra le fila dei rossoneri contribuendo alla conquista prima della finale e poi del titolo nella sfida decisiva contro la Juventus. Nell'appuntamento di mercoledì, nella casa milanese dell'ex centrocampista, i due tifosi vivranno insieme a lui le emozioni della partita, che verranno condivise in diretta sulla pagina Instagram di Planetwin365.news. A partire da venerdì 12 maggio sarà invece disponibile sui canali social del portale di infotainment il video emozionale realizzato in collaborazione con Operazione Nostalgia, per rivivere i momenti più belli della serata.

Il nuovo appuntamento di Planetwin365.news dedicato agli utenti fa seguito alle emozioni vissute nei quarti di finale da due tifosi di Milan e Napoli che assistettero al confronto insieme al campione del mondo Gianluca Zambrotta. Il tutto a fare da preludio all'attesissimo ritorno del raduno di Operazione Nostalgia, a quattro anni di distanza dall'ultima edizione, in cui Planetwin365.news sarà presente nella veste di Official Main Partner. Il prossimo 24 giugno, trentasei campioni - protagonisti del passato recente della Serie A con 7.000 presenze totali e oltre 800 gol complessivi - scenderanno in campo allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara per un'amichevole di caratura internazionale, all'insegna della sana passione sportiva e dei valori positivi del calcio. Tra i calciatori già confermati figurano grandi campioni rimasti nell’immaginario collettivo dei tifosi come Alessandro Del Piero, Diego Milito, Antonio Di Natale, David Pizarro, Sebastian Frey, Stefano Fiore, Max Tonetto, Fabio Galante, Paolo Poggi, Sergio Volpi, Mauro Bressan, Marco Amelia e Giorgos Karagounis.

Il primo video emozionale del progetto PlanetChampiONs relativo alla serata a casa di Gianluca Zambrotta è disponibile a questo link: https://www.instagram.com/p/CrQ6IMiOnQW/

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365,uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming,presente anche nel mercato italiano,online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica72002e4584).