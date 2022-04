Champions, Real Madrid-Chelsea 2-3: blancos in semifinale

Il Real Madrid perde in casa 3-2 contro il Chelsea nel ritorno dei quarti di finale di Champions League ma si qualifica per le semifinali grazie al successo per 3-1 conquistato all'andata in trasferta. I blancos affronteranno una tra Manchester City e Atletico Madrid. Il Chelsea sfiora l'impresa andando avanti 3-0 con le reti di Mount (15'), Rudiger (51') e Werner (75'). Il Real Madrid si guadagna i supplementari con il gol di Rodrygo all'80'. All'overtime, sale in cattedra Benzema. Il francese, autore di una tripletta all'andata, fa centro al 96' con un colpo di testa e decide la qualificazione.