Champions, vietata trasferta a Napoli per tifosi Eintracht

I tifosi dell'Eintracht Francoforte non potranno sostenere la squadra allo stadio San Paolo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Lo ha annunciato oggi il club tedesco. "Si tratta di un'ingerenza grave e inaccettabile da parte delle autorità di sicurezza italiane nello sviluppo e nella cultura delle competizioni europee per club", ha detto oggi Axel Hellmann, portavoce del consiglio di amministrazione del club e direttore generale della Lega calcio tedesca, a proposito del provvedimento.

L'Eintracht Francoforte è stato informato lunedì sera dalla Uefa sul provvedimento che impedirà al club tedesco di vendere i biglietti ai propri tifosi in vista del match del 15 marzo. Secondo il club della Bundesliga, questo divieto includerà anche la quota ufficiale di 2.700 biglietti in totale, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui il club avrebbe diritto ai sensi del regolamento Uefa.

"E' come se lo Stato italiano ammettesse di non essere in grado di organizzare in sicurezza una partita di Champions League, con 2.500 tifosi invitati, fissata da diversi mesi. A meno che qui non abbiano influito altri interessi", ha detto Hellmann. "La Uefa è invitata a garantire che questa procedura non costituisca un precedente e metta in pericolo l'integrità delle competizioni".

Anche Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht Francoforte responsabile per le questioni relative ai tifosi, ha criticato le autorità italiane. "È un evento senza precedenti e unico nel calcio europeo, e un giorno triste. Influenzare la competizione discutendo la situazione della sicurezza è una distorsione della competizione ai nostri occhi", ha detto Reschke.

Sul provvedimento potrebbe aver pesato ciò che è accaduto all'andata. I tifosi italiani sono stati attaccati a Francoforte durante la gara del 21 febbraio, che i tedeschi hanno perso 2-0. Nove persone sono state temporaneamente detenute. Anche l'Eintracht Francoforte aveva classificato la gara come una partita ad alto rischio e ai tifosi 'occasionali' era stato consigliato di non recarsi a Napoli. Questo avviso è stato ora esteso a tutti i fan. Secondo Reschke, i sei voli charter previsti sono già stati cancellati.

Il timore di disordini delle autorità italiane potrebbe essere stato alimentato dagli eventi accaduti durante la trasferta del Francoforte all'Olympique Marsiglia nella fase a gironi. Nel settembre dello scorso anno ci sono stati gravi disordini e un tifoso tedesco è rimasto gravemente ferito. Lunedì si è appreso anche che il Friburgo dovrà accontentarsi di meno tifosi del previsto nell'andata degli ottavi di finale di Europa League in casa della Juventus. Le autorità italiane e il club hanno annunciato che i biglietti acquistati dai tifosi del Friburgo tramite gli abbonamenti del club di casa saranno annullati per la partita di giovedì.