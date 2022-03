Chantecler chiude 2021 a 18 mln e punta su crescita sostenibile

Chantecler, azienda di alta gioielleria di Capri, archivia l’anno finanziario a quota 18 milioni di euro, in linea con il 2019 malgrado la crisi pandemica, con un Ebitda in crescita del 6 %, a 2,4 milioni di euro e una quota percentuale del 13,5%. Lo rende noto la società, ancora sotto la guida della famiglia fondatrice. I mercati protagonisti di una "vivace attività" sono stati l’Italia in primis, seguita da Giappone, Stati Uniti, e dall’Europa in generale. A contribuire notevolmente sono state anche le ottime performance del canale e-commerce, inaugurato proprio nel 2021, e che ad oggi, rappresenta l’1,5 % dei ricavi, con ampi margini di crescita.

“Durante il lockdown del 2020 - commenta Gabriele Aprea, presidente e ceo di Chantecler - abbiamo avuto l’opportunità di riflettere sull’organizzazione e di capire come poterne incrementare l’efficienza in modo da rafforzare le basi e cogliere al meglio le opportunità della ripresa. Il lavoro del 2020 ha dato i suoi frutti nel 2021, con il go-live del nuovo software gestionale Panthera, il lancio dell’e-commerce e infine, a settembre, con l’inaugurazione della nuova sede di Valenza Po, distretto orafo di eccellenza del Made in Italy del gioiello".

Oltre alla sede dell’azienda sita a Milano, il polo produttivo e logistico si trova a Valenza. È lì che vengono prodotte le collezioni Campanella, Logo e Paillettes assieme a pezzi unici di alta gioielleria. A guidare questa visione sono Gabriele Aprea con la moglie Teresa e le sorelle Maria Elena e Costanza Aprea, eredi di Salvatore. Il futuro dell’azienda, che vedrà nel lungo termine un passaggio di testimone alle nuove generazioni della famiglia rappresentate da Francesco, Leonardo, Elisa e Chiara, punta a una crescita sostenibile e prepara il terreno per affrontare cambiamenti, rinnovate esigenze dei consumatori e nuove sfide dei mercati puntando sull’innovazione digitale, come testimoniano gli investimenti online e il debutto del nuovo software gestionale Panthera.