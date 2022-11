Charme Innovative Beauty: “A Bergamo il culto della bellezza e del benessere è un lusso per tutti”

Sono sempre di più gli uomini e le donne che si rivolgono al Centro Estetico Medicale lombardo per trattamenti beauty&wellness

Alzano Lombardo (Bg), 28 novembre 2022.Il culto della bellezza, unito alla salute e al benessere psicofisico, affonda le sue origini nella notte dei tempi. Ancora oggi, come in passato, esistono luoghi dove regna una visione olistica dell’essere umano che unisce la cura del corpo a quella della mente: stiamo parlando di Charme Innovative Beauty, Centro Estetico Medicale di Alzano Lombardo, a pochi minuti da Bergamo.

Solitamente si pensa che questi centri estetici siano luoghi frequentati esclusivamente da facoltosi personaggi e star del jet set, mito sicuramente da sfatare.

Charme Innovative Beauty è una vera e propria oasi di bellezza e relax, uno spazio dedicato al benessere, accessibile a chiunque abbia la necessità e il desiderio di prendersi cura di sé. Sono sempre di più, infatti, gli uomini e le donne che si rivolgono alla struttura per sottoporsi a trattamenti volti a migliorare il proprio aspetto fisico e psichico, con risultati che raggiungono il 96% di feedback positivi.

La mission di Charme Innovative Beauty si basa sulla persona, attraverso un approccio metodologico innovativo e performante che unisce alle tradizionali pratiche estetiche trattamenti medici specifici, coadiuvati da tecnologie di ultima generazione. La struttura vanta, al suo interno, uno staff multidisciplinare composto da professionisti nel settore della medicina, osteopati, nutrizionisti e fisioterapisti, integrato da figure specializzate nella bellezza e nel benessere fisico, quali operatori estetici e massaggiatori, oltreché da personale adibito all’accoglienza e al customer care.

Lo scopo di Charme Innovative Beauty è quello di offrire ai propri ospiti un viaggio multisensoriale immersivo, attraverso un ventaglio di servizi completo, in un ambiente curato, armonioso e pulito.

Il check-up assume un ruolo cruciale nel percorso, è il momento di incontro con l’ospite, attraverso il quale la Beauty Consultant acquisisce l’anamnesi dettagliata al fine di valutare e pianificare al meglio i trattamenti opportuni ed i cosmetici più efficaci, creando un piano di azione strutturato nel tempo e personalizzato.

Charme Innovative Beauty è un Centro d’eccellenza che permette di raggiungere obiettivi concreti attraverso l’integrazione di pratiche terapeutiche e servizi beauty&wellness, rappresentando un vero e proprio fiore all’occhiello del settore.

Oltre all’area fitness con sessioni one-to-one, a trattamenti estetici, come massaggi, trattamenti viso e corpo esclusivi e un’area dedicata al dimagrimento generale o localizzato, i pazienti hanno la possibilità di accedere a trattamenti di medicina estetica avanzata, come ad esempio il Fotoringiovanimento, infiltrazioni di Botulino o Filler. L’offerta si amplia grazie a tecnologie innovative fra le quali si distinguono: la CRIO SAUNA perfetta per gli sportivi ma adatta a tutti, ONDA COOLWAVES ideale per affrontare adiposità, cellulite e rilassamento cutaneo, LASER EPILAZIONE per una riduzione progressiva e permanente dei peli, SCHWARZY un sistema speciale per il rassodamento e tonificazione assolutamente non invasivo, la TECAR ideale in campo medico sportivo che dà ottimi risultati anche in estetica, INFRAFIT per perdere peso migliorando l’aspetto e la salute del corpo, VISIA una nuovissima tecnologia che esegue un’analisi computerizzata del viso permettendo di individuare in modo scientifico lo stato di salute e di invecchiamento della cute.

Contatti:

https://charmeinnovativebeauty.it

https://www.facebook.com/CharmeInnovativeBeauty/

https://www.instagram.com/charmeinnovativebeauty/?hl=it