Che cos'è la scrittura AI e come può essere utilizzata per le aziende

Milano, 19/09/2022 - L'intelligenza artificiale è in circolazione da un po' di tempo ormai e nell’attuale mondo frenetico in cui viviamo, viene utilizzata in molti settori differenti.

In effetti, Il 60% delle società a livello globale adotta stabilmente sistemi di Intelligenza Artificiale: a dirlo è il sondaggio realizzato alla fine del 2021 da Dentons. Poiché il content marketing è vitale per ogni strategia di marketing, la scrittura AI sta crescendo in modo esponenziale.

La svolta nell'adozione dell'IA su una scala così ampia è venuta dalla rapida crescita dei dati digitali. Infatti, con tante persone, aziende e transazioni online, ogni giorno, vengono generati sempre più dati. Ciò ha permesso agli sviluppatori di creare algoritmi sempre più sofisticati in grado di analizzare questi dati e trarne informazioni utili.

Insomma, per qualsiasi piccola o grande azienda moderna, è fondamentale capire cos'è il marketing digitale basato sull'intelligenza artificiale e in che modo l'intelligenza artificiale cambierà il futuro del marketing. Questo è esattamente ciò che questo articolo aiuterà a fare!

Per iniziare: cos'è un generatore di contenuti AI?

L'intelligenza artificiale utilizza essenzialmente l'apprendimento automatico per comprendere, apprendere ed eseguire attività senza la necessità dell'assistenza umana.

L'intelligenza artificiale per la scrittura di contenuti è lo stesso processo, ma si concentra su contenuti generati automaticamente come post di blog, articoli, contenuti per dei post sui social, riassunti di testo, e altre forme di contenuti ottimizzati per il web (SEO).

Infatti, un generatore di contenuti AI può produrre varie forme di testo, in base agli input inseriti dagli utenti. Ciò consente al contenuto generato di essere pertinente e mirato.

L'idea generale è quella di consentire agli utenti di creare tanti contenuti che possono poi essere personalizzati e utilizzati ai fini della propria attività.

Va comunque sottolineato il fatto che ci sono molti vantaggi nell' affidarsi ad esperti del digital marketing, soprattutto per quanto riguarda la loro conoscenza approfondita del settore e dei migliori strumenti da utilizzare.

Tuttavia, bisogna anche considerare l'aspetto economico e le risorse necessarie per eseguire un ottimo lavoro. In questo senso, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rappresenta una soluzione interessante, sia per i costi ridotti che per la possibilità di ottenere risultati ottimali.

Che cos'è il marketing digitale?

Il marketing digitale, chiamato anche marketing online, è la promozione dei prodotti e dei servizi per connettersi con i potenziali clienti utilizzando Internet e altre forme di comunicazione digitale, come i social network.

Ciò include non solo e-mail, social media e pubblicità basata sul Web, ma anche messaggi di testo e multimediali come i canali di marketing. In sostanza, se una campagna di marketing prevede la comunicazione digitale, questo è marketing digitale.

Utilizzo di un programma di scrittura AI

Esistono diversi programmi che possono essere utilizzati per la scrittura di testi AI e alcuni di essi sono molto semplici da usare. Tra i nuovi programmi più innovativi troviamo AskToAI.

Questa è una nuova piattaforma che può essere utilizzata da chiunque per creare contenuti di qualità in poco tempo. Proprio per questo, utilizza alcune delle IA più avanzate al mondo, ovvero la OpenAI. Essa è ottima per migliorare i propri contenuti e per aiutare a superare il blocco dello scrittore quando se ne ha bisogno.

AskToAI è una nuova piattaforma di scrittura completa che consente di utilizzare diversi strumenti utili per coloro che desiderano realizzare contenuti per il proprio blog, ma anche sponsorizzare la loro piccola azienda locale, grazie allo strumento Generatore di Slogan Aziendali, risparmiando tempo e aumentando la propria produttività.

Quindi, l'intelligenza artificiale aiuta le aziende a creare contenuti che parlano direttamente al pubblico. La tecnologia consente di generare nuovi testi in base alle esigenze del momento, adattandosi automaticamente al tono e allo stile della comunicazione.

Ciò significa che le aziende possono ora concentrarsi su altri aspetti della loro attività, sapendo che i contenuti saranno sempre accurati e coerenti.

Come funziona la creazione di contenuti con intelligenza artificiale?

I programmi di intelligenza artificiale funzionano in diversi modi. Alcuni sono complessi e richiedono molto tempo per essere codificati, mentre altri sono semplici da utilizzare, come AskToAi.

In generale, l’IA sono programmi che analizzano un insieme di dati e quindi utilizzano queste informazioni per generare testi coerenti. In alcuni casi, sono gli utenti che forniscono input per aiutare i computer a generare contenuti rilevanti e personalizzati.

Ciò significa che l'IA è in grado di elaborare contenuti forniti in base alle istruzioni che le vengono date. In questo modo, è possibile ottenere un risultato personalizzato in base alle esigenze di ogni singolo utente.

I vantaggi della scrittura con intelligenza artificiale

Ci sono una serie di vantaggi nell'utilizzo di uno strumento di contenuti AI.

Risparmiare tempo

Dall'assunzione di uno scrittore di contenuti alla produzione di un contenuto finale ben studiato può richiedere settimane. L'uso dell'intelligenza artificiale per creare contenuti può richiedere minuti. Certo, si devono considerare alcuni aspetti del tempo per una panoramica editoriale, ma questo è ancora incredibilmente più veloce dei metodi tradizionali.

Aumentare la produttività

Il fatto che la generazione di contenuti con intelligenza artificiale possa far risparmiare tempo spiega come può anche aumentare la produttività. Più velocemente si possono generare contenuti, più contenuti si possono produrre. Non solo consente di creare più contenuti, ma può anche consentire un aumento della produttività con altre aree del proprio marketing digitale.

Creare contenuti mirati

Quando vengono inseriti i dati in uno strumento di generazione del contenuto, le informazioni restituite saranno le più riconducibili al contenuto desiderato. Gli algoritmi utilizzati cercheranno i migliori contenuti che corrispondono alle indicazioni date. Ciò consente di ottenere contenuti mirati e mantenere la pertinenza.

Aumentare gli sforzi SEO

Se ci si vuole addentrare in alcuni aspetti più tecnici del digital marketing, quando si utilizza uno strumento di generazione dei contenuti con intelligenza artificiale, esso fornirà contenuti in base alle parole chiave che vengono inserite. Ciò consente di migliorare il focus SEO senza dover perdere tempo a curare la migliore forma di contenuto. A Google piace vedere contenuti mirati, pertinenti e utili, ovvero i contenuti generati inserendo parole chiave nello strumento AI.

Risparmiare denaro

Usando l'IA per scrivere, si risparmia anche denaro. Basti pensare a quanto spenderà un'azienda per assumere autori di contenuti interni ed esterni. Utilizzando l'intelligenza artificiale, non sarà necessario esternalizzare e aumentare le spese per gli autori di contenuti, magari un editore per supervisionare il contenuto prima della pubblicazione.

Adesso, ecco alcune delle funzionalità dei diversi strumenti contenuti in AskToAI:

● Generatore di articoli del blog completo

● Idee Piano Editoriale

● Riassumi Testo

● Convertitore prima/terza persona

● Generatore Descrizione Prodotto

● Generatore di post su Facebook

● Generatore di Hashtag

● Generatore di Slogan Aziendali

● Riformula Testo

Con il content marketing e l'intelligenza artificiale in espansione a livello globale, ci sono tutte le ragioni per iniziare ad utilizzare uno strumento di generazione di contenuti per migliorare gli sforzi di marketing digitale.

Conclusioni

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per migliorare la comunicazione all'interno di una piccola o grande impresa. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro, due fattori importanti per qualsiasi azienda, oltre che aumentare la loro efficienza.

AskToAI è un sito web che fornisce agli utenti strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale per risolvere rapidamente una serie di compiti. Il sito offre una serie di strumenti che possono aiutare a generare hashtag, post su Facebook e slogan aziendali.

