Che spettacolo il torneo “Buon natale Trieste”

Una bellissima serata di sport e divertimento. La vasca tuffi della piscina “Bruno Bianchi” ha ospitato la seconda edizione di “Buon Natale Trieste”, torneo di pallanuoto a scopo benefico ideato da Asi, organizzato da Pallanuoto Trieste e Fin Plus Trieste, con il patrocinio del Comune di Trieste. Vi hanno preso parte atlete e atleti di otto società sportive di diverse discipline: Pallanuoto Trieste, Pallacanestro Trieste, Triestina Calcio, Futurosa, Pallamano Trieste, Venjulia Rugby Trieste, New Virtus Volley e Triestina Nuoto.

In acqua si sono date battaglia tre squadre miste particolarmente agguerrite, capitanate dai giocatori e dalle orchette della Pallanuoto Trieste di serie A1 maschile e serie A1 femminile, che si sono divisi il compito di guidare i team dalla panchina e in vasca, dove però avevano divieto assoluto di tirare in porta. A difesa dei pali sono andate le nuotatrici della Triestina Nuoto.

Nella prima partita la compagine Rugby Pallacanestro ha prevalso di misura per 8-7 sulla Pallamano Pallavolo, che nel secondo match – trascinata dai gol dell’ala della Pallamano Trieste Gianluca Dapiran capocannoniere della manifestazione – ha regolato il Calcio per 9-5. Nella terza partita il Rugby Pallacanestro ha impattato per 8-8 con il Calcio, conquistando così il punto decisivo per primeggiare in classifica. Non contenti, i ragazzi del Venjulia e le ragazze del Futurosa hanno vinto anche la staffetta di nuoto.

Infine, premiazioni e brindisi finale per tutti, partecipanti e organizzatori. Ottimo riscontro anche per la raccolta fondi destinata in beneficenza all’Associazione Astad, legata alla distribuzione della t-shirt dell’evento. L’appuntamento, ovviamente, è già fissato per il 2024!

