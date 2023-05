"Cara Rai c'è posta per te". Inizia così la letterina di Luciana Littizzetto, scritta e letta ieri, in occasione dell'ultima puntata di Che tempo che fa. L'attrice lascia la tv pubblica con Fabio Fazio per passare a Discovery.

Entrata in studio con un carrellino, Littizzetto ha 'consegnato' la missiva: "Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Quando mi hai assunta al governo c'era la destra, si parlava di condoni e il mondo era in guerra, quante cose sono cambiate. Che peccato andare via proprio adesso che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome. Quando sono arrivata Don Matteo non era nemmeno in seminario".

"Il mio ricordo di te sarà sempre felice, perché per me non sei la parte politica di turno che ti rappresenta, ma tutti i volti che ti hanno caratterizzata", e qui un lungo elenco: da Pippo Baudo a Piero e Alberto Angela, Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Enzo Tortora e "la mia amata Raffaella", scrive ancora Littizzetto.

"Cara Rai, magari ci ritroveremo, spero in un'Italia diversa in cui la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. Un'Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa all'opposto. Di chi va, di chi resta. Tua affezionatissima Luciana. P.S.: Bello ciao", conclude, con un riferimento -nemmeno troppo velato - al tweet con cui Matteo Salvini, qualche settimana fa, commentò la notizia dell'addio di Fazio e Littizzetto alla Rai.