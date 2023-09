Cheese 2023, Aimi (Bper Banca) “Si rafforza il nostro legame con il territorio”

BPER Banca è main sponsor dell’edizione 2023 di Cheese, la grande kermesse dedicata all’eccellenza casearia e all’agricoltura sostenibile organizzata da Slow Food, in programma a Bra dal 15 al 18 settembre “La partnership con slow food, e quindi con Cheese, parte da lontano – afferma Giuseppe Aimi, Direttore Territoriale Nord Ovest Bper Banca - La banca da allora è diventata grande, è diventata Bper. In queste occasioni i legami con il territorio in genere si allentano, noi invece lo abbiamo addirittura rafforzato”.