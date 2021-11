Chef Colonna: "Sostenitore super green pass, dpcm hanno messo a repentaglio economia"

"Sono stato un accanito difensore del green pass e lo sarò anche per il super green pass. Nel periodo più intenso della pandemia non sono mai stato d’accordo con dpcm ed emendamenti che hanno messo a repentaglio l’economia del nostro settore. Lo ripeto, in questo caso sono un estremo difensore del green pass". E' quanto ha dichiarato da Dubai lo chef stellato Antonello Colonna.

"Per fortuna abbiamo una stramaggioranza nel nostro paese di persone civili ed equilibrate che hanno preso atto che l’unica salvezza è vaccinarsi - ha aggiunto lo chef Colonna- Personalmente le mie aziende non solo non hanno avuto ripercussioni negative, ma hanno rafforzato l’interesse, la voglia e la volontà di tornare a vivere i nostri spazi. Mai come adesso siamo vicini al governo del nostro paese", ha concluso.