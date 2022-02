Chef italiano a Kharkiv in Ucraina: ''Pronti all'emergenza, per ora siamo tranquilli''

Un numero di telefono satellitare, attivo 24 ore su 24 e da chiamare in caso di emergenza, se dovessero saltare le comunicazioni. La richiesta di registrarsi al sito 'dovesiamonelmondo.it', in modo da poter essere rintracciati e da ricevere informazioni utili in caso di emergenza. Queste le indicazioni che l'ambasciata italiana ha dato ai nostri connazionali che vivono a Kharkiv, in Ucraina a una trentina di chilometri dal confine con la Russia, come ha riferito ad Adnkronos Salvatore Leo, chef dell'Osteria Il Tartufo. Originario di Salerno e in Ucraina da 13 anni, Leo ha parlato di ''un incontro molto cordiale'' con il personale dell'ambasciata italiana all'hotel Palace di Kharkiv, dove ''siamo dieci italiani a vivere qui''.

''Hanno voluto vedere di persona chi siamo, come stiamo, quanti siamo. Sono stati tutti molto gentili, è importante sapere che l'ambasciata si preoccupa per noi'', racconta. ''Ci hanno detto di non preoccuparci, nessuno sa se succederà qualcosa e quando, nessuno sa davvero cosa vogliono i russi'', prosegue Leo, che dice: ''per il momento resto tranquillo''. Ma poi aggiunge: ''nel caso in cui dovesse succedere qualcosa non si avrà nemmeno tempo di dire 'a', speriamo in bene''.

Intanto, prosegue lo chef salernitano, il personale dell'ambasciata italiana a Kiev ha fornito agli italiani a Kharkiv ''un numero di un telefono cellulare satellitare attivo 24 ore su 24 da chiamare in caso di emergenza, nel caso in cui dovessero saltare Internet e le comunicazioni. Ci hanno poi ricordato che è importante iscriversi su sito 'dovesiamonelmondo.it' in modo che ci possano trovare se succede qualcosa''.

Leo sottolinea infine che ''la guerra non è solo armi e carri armati. Nessuno sa quello che hanno in testa i russi, ma la guerra è anche politica, nel gas, nell'aumento dei prezzi. E qui la Russia sta già vincendo, sta guadagnando di più''.