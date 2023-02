Chi dorme non piglia "stecche": i consigli di Emma per un Sanremo di successo

Emma - The Sleep Company approfondisce insieme al Vocal Coach Pachy Scognamiglio l’importanza del riposo e la sua correlazione con la performance vocale in occasione del Festival della canzone italiana.

Milano, 07 febbraio 2023. In vista dell’inizio del Festival di Sanremo, Emma - The Sleep Company, tra le aziende a più rapida crescita in Europa nella produzione di sistemi per il sonno, ha deciso di approfondire come un buon riposo possa essere importante sia per il benessere fisico, che per la tutela delle corde vocali.

La settimana di Sanremo è senza alcun dubbio uno dei traguardi più importanti per un artista del panorama musicale italiano. Un evento che, se da un lato porta estrema soddisfazione, dall’altro richiede uno sforzo fisico e mentale non indifferente, che spesso necessita del supporto e aiuto di esperti del settore, che affiancano gli artisti per tutta la durata del Festival, supportandoli e “coccolando” le loro corde vocali.

Per prepararsi al palcoscenico più ambito d’Italia, Emma – The Sleep Company con la sua Sleep Coach Theresa Schnorbach, e Pachy Scognamiglio, esperto del mondo musicale e celebre Vocal Coach degli artisti Elodie, Madame, Mr.RAIN, Gianmaria, Shari, Olly e Sethu presenti in questa edizione, hanno unito i loro due mondi (e le proprie competenze) per esplorare la connessione tra il riposo e la musica.

Il buon riposo è fondamentale durante la preparazione vocale a eventi di questo calibro. La fatica e la stanchezza dovuta delle numerose prove o dalle notti in bianco sono i nemici principali delle corde vocali. Dormire bene, infatti, è essenziale per far riposare al meglio non solo il corpo e la mente, ma anche e soprattutto la voce. La mancanza di sonno può causare voce bassa, alterazione delle corde vocali, problemi di infiammazione o perdita della voce.

Secondo Theresa Schnorbach, Psicologa e Specialista del sonno per Emma: “Quando si tratta di festival canori, il sonno è essenziale. Non solo aiuta a migliorare l'apprendimento dei brani, ma anche durante l’esibizione, mantenendo la voce in ottime condizioni. Dormire a sufficienza è fondamentale per l’irrobustimento dei muscoli, il quale è indispensabile per il controllo e la funzione del diaframma. Molte ricerche hanno dimostrato che la privazione del sonno può rendere più difficile controllare il respiro e cantare con potenza e precisione. In particolare, un riposo ottimale migliora la capacità polmonare, la saturazione dell'ossigeno nel sangue e il funzionamento cardiovascolare, garantendo una migliore performance.”

Proprio per questo, il lavoro di Pachy Scognamiglio si focalizza su diversi ambiti: dalla gestione dell’ansia e dello stress che tendono a “spegnere la voce”, all’allenamento e defaticamento delle corde vocali, la prevenzione da eventuali fattori infiammatori e, infine, su tecniche di meditazione per rilassare mente e corpo prima, durante e dopo la performance.

“Il mio impegno è di aiutare sempre gli artisti con cui collaboro a praticare attività che agevolino un sonno ristoratore. Sanremo è un palcoscenico impegnativo che richiede uno sforzo fisico prolungato. Proprio per questo motivo, con il mio metodo mi avvalgo di diverse tecniche alternative, come lo Yoga o lo Yoga Nidra, per creare con ogni artista un percorso personalizzato a 360 gradi, in modo che i fattori esterni come lo stress, l’alimentazione, l’eccessiva o scorretta attività fisica, non influiscano sul loro riposo e, di conseguenza sulla loro voce.” afferma il vocal coach Pachy Scognamiglio.

Per supportare i concorrenti e potenziare la loro voce in maniera trasversale, il Vocal Coach ha ideato e sviluppato un proprio metodo di lavoro: heARTvoice. L’approccio viene definito “propriocettivo-olistico” e, oltre ad avere un focus sul lavoro vocale, si avvale di altre discipline che rafforzano l’allenamento della voce e che supportano l’artista nella gestione dello stress e del benessere generale.

Senza dimenticare il riposo dello spettatore

Il Festival di Sanremo è tra gli eventi televisivi più attesi dagli italiani, che unisce grandi e piccoli. Gli ospiti speciali, performance sceniche, presentatori iconici e l’ultima tendenza del Fantasanremo, tengono incollati agli schermi milioni di italiani fino alle ore piccole. La Sleep Coach Theresa Schnorbach ha quindi raccolto alcuni consigli preziosi per coloro che si sintonizzeranno, così che possano prendersi cura del proprio benessere:

1)Considerare il sonno alla stregua degli altri bisogni fisiologici, come il bere e il mangiare

2)Assicurarsi di avere abbastanza tempo per dormire adeguatamente - sia prima che dopo il Festival

3)Evitare di consumare troppa caffeina e alcool che rendono più difficile l’addormentamento, compromettendo la qualità del sonno

4)Non preoccuparsi di perdere performance e momenti clou della serata, potendo recuperare tutto la mattina seguente dopo una bella dormita

5)Ma se proprio non vuoi perderti neanche un minuto di ogni puntata, assicurati di avere il tuo cuscino preferito per un po’ di extra comfort in vista della maratona di Sanremo sul divano, Emma – The Sleep Company avrà sicuramente il modello che fa per te: il cuscino cervicale super confortevole, il cuscino in memory foam a 3 strati o il cuscino ecologico in memory foam.

Materiali di supporto, Biografie e immagini

Emma - The Sleep Company - Sanremo