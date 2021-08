Chi è Antonella Palmisano, oro marcia 20 km nel giorno del compleanno

Antonella Palmisano dalla pallavolo all'oro olimpico nella marcia per festeggiare il compleanno. L'azzurra, che ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km a Tokyo 2020, oggi compie 30 anni e festeggia nel migliore dei modi. L'atleta pugliese, nata in provincia di Taranto nel 1991, fino al 2003 ha giocato a pallavolo. Poi, come ricorda la Fidal, si è convinta a praticare la marcia con un gruppo di ragazzi guidati a Mottola dal tecnico Tommaso Gentile. Nel suo ricco palmarès giovanile brilla la vittoria in Coppa del Mondo juniores - risultato senza precedenti per un’azzurrina - a Chihuahua nel 2010.

Dal 2012 si è trasferita a Roma sotto la guida di Patrizio Parcesepe, tecnico delle Fiamme Gialle. Si è piazzata a ridosso del podio nei Mondiali di Pechino 2015 (quinta) e poi ai Giochi olimpici di Rio 2016 (quarta) nonostante una stagione condizionata da un infortunio al tibiale destro. Nel 2017 ha stabilito il record nazionale nei 10.000 su pista (41'57''29) e ha vinto la 20 km in Coppa Europa a Podebrady prima del bronzo ai Mondiali di Londra con 1h26:36, seconda azzurra di sempre, migliorandosi di oltre un minuto. Un altro bronzo agli Europei di Berlino, nel 2018, prima del matrimonio in settembre con Lorenzo Dessi, a sua volta specialista azzurro del tacco e punta. Nel 2020 è diventata primatista italiana nei 10 km su strada con 41:28 a Modena e nel 2021 ha conquistato il successo per la seconda volta negli Europei a squadre, di nuovo a Podebrady. Curiosità: gareggia con un colorato fiore di feltro in testa, realizzato dalla mamma. E oggi, come regalo di compleanno, è arrivato l'oro olimpico.