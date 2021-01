Chi è Ciampolillo, la 'star' a sorpresa del Senato

(Adnkronos)

Alfonso Ciampolillo, detto 'Lello'. E' lui il protagonista della convulsa serata al Senato, che si conclude con la fiducia al governo: 156 voti a favore dell'esecutivo al termine di una giornata ad alta tensione. L'ultimo brivido lo regala il senatore Ciampolillo. Arriva tardi o in tempo per la seconda chiama? Mistero e la presidente Casellati deve far ricorso al Var. Ciampolillo, secondo le immagini, arriva in Aula in anticipo rispetto al fischio finale. Vota sì, sipario. Ma chi è il protagonista a sorpresa della seduta? Nato a Bari, 49 anni da compiere il 2 febbraio, professione impiegato prima dello sbarco in politica. Ciampolillo è stato eletto con il M5S nel marzo 2018. Ha lasciato il Movimento circa un anno fa: il 5 febbraio 2020 è entrato nel Gruppo Misto. Nella prima parte della sua avventura ha fatto parte della Commissione Esteri. Attualmente siede nella Commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Il profilo Facebook verificato del senatore pugliese offre qualche spunto e qualche elemento. "Il vaccino deve essere una libera scelta dei singoli cittadini", scrive Ciampolillo in uno degli ultimo post, abbinati all'hashtag #freevax. "La mascherina è obbligatoria per limitare la diffusione del coronavirus ma in realtà blocca solo quello dell'influenza. Non vi sentite neanche un po' presi in giro?", scrive in un altro messaggio. Quindi spazio a post a 'tema vegan' e altri favorevoli alla legalizzazione della cannabis. In mezzo, messaggi che criticano aspramente l'adozione di misure restrittive nell'emergenza covid.